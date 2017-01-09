Düzce'de Uyuşturucudan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Düzce'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek takip edilen şahsın üzerinde 2 fişek halinde bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi. Yine Akçakoca ilçesinden il merkezine uyuşturucu temini için gelen 3 şahıs yakalandı. Zanlıların üzerinde 2 paket kağıda sarılı esrar ve 1 paket kağıda sarılı bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.



Emniyet yetkilileri, sağlıklı gençlik, güvenli gelecek için uyuşturucu ile mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini söylediler. - DÜZCE