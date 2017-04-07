Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi bir miktar uyuşturucu ile birlikte yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Alınan bilgilere göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemeryanı köyünde R.E. isimli şahsın uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yaptığı duyumunu alması üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerinin şahsın evine yaptıkları baskında şahıs ile birlikte 102 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE