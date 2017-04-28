Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

DÜZCE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri Camikebir, Kültür, Güzelbahçe, Sancaklar, Çamköy ve Akınlar mahallelerinde uyuşturucu madde sattığı iddia edilen 7 kişinin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Şüpheliler A.O.A., M.S., S.D., S.A., Y.Y., M.S. ve M.K., üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalandı. Şüphelilerden M.K.'nın Çamköy Mahallesi'nde uyuşturucu satışını organize ettiği ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki sorguları ardından adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, "İlimizde son torbacı yakalanıncaya kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.



- Zce