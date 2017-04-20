Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen L.A ve M.A.Y, teknik takibe alındı.



Takibin ardından, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gölyaka ilçesinde tespit edilen iki eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Evlerde yapılan aramalarda 31 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan L.A ve M.A.Y, sorgularının ardından Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.