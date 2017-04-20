Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.





Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.



Kentte uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen 4 kişinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan S.D, F.G, S.A. ve F.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.