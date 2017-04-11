Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.



Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları otomobili TEM otoyolunun Düzce kesiminde durdurdu.



Otomobilden inerek, yol kenarındaki ormanlık alana kaçmaya çalışan K.M.T ve M.A, kısa süren kovalamacanın ardından, ekipler tarafından yakalandı.



Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 402 gram kubar esrar maddesi, 47 gram toz esrar ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



Şüphelilerin, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri araç içerisine gizleyerek taşıdıkları tespit edildi.