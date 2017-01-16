Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.N, İ.E. ve Ö.Y'yi, Muncurlu köyünde gözaltına aldı.



Zanlıların üzerindeki aramada, İstanbul'dan getirdikleri tespit edilen satışa hazır 24 pakette bulunan 56 gram eroin maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan M.N. ve İ.E, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.