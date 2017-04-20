Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nın Gölyaka ilçesinde yaptığı operasyonda piyasaya sürülmek üzere olan çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Düzce'nin Gölyaka İlçesi Kültür Mahallesi'nde ikamet eden E.A (19) isimli şahısla, Sarıdere Köyü'nde ikamet eden M.A.Y. isimli şahısların piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma ve Gölyaka Jandarma ekipleri, her iki şahsın evine operasyon düzenledi. 2 farklı adrese yapılan operasyonlarda, piyasa sürülmek üzere olan 31 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesine sevk edildi. - DÜZCE