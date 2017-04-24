Düzce'de Tübitak 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Düzce'de, Fatih Mesleki Anadolu Teknik Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.



Okulun sergi salonunda düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin, Memur-Sen İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Yiğit ve beraberindekiler, stantları gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Projelerden memnuniyet duyduğunu belirten Yiğit, öğrencilere emekleri için teşekkür etti.



Yoğun ilgi gören fuarda okul öğrencileri tarafından hazırlanan 16 proje sergilendi.