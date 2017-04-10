Düzce'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde traktör şarampole devrildi, kazada traktördeki 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Muhammet Yeklikaya idaresindeki trafik tescili olmayan traktör, ilçeye bağlı Hocatman Köyü, Belen mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Jandarma ve Sağlık ekipleri, olayda yaralanan sürücü Muhammet Yeklikaya ile traktörde bulunan Muhammer ve Hediye Yeklikaya'yı şarampolden sedye üzerinde çıkardı.



Ambulanslara alınan yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.