Düzce'de Trafik Kazası 1 Ölü

Düzce Mergiç köyü yolunda meydana gelen kazada Orhan Havan hayatını kaybetti.



Olay Mergiç yolunda meydana geldi. Bugün öğlen saatlerinde bir kamyonun çarpması sonucu 66 yaşındaki Orhan Havan ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Orhan Havan, doktorların bütün uğraşına rağmen kurtarılamadı.



Eyüp Kurt olduğu tespit edilen Kamyon sürücüsünün emniyet güçlerine teslim olduğu ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - DÜZCE