Düzce'de Terör Soruşturması

Düzce'de PKK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 26 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturmasında da gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı.



Öte yandan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen bir şüpheli tutuklandı. Yine FETÖ kapsamında iki polis ile bir şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor. - DÜZCE