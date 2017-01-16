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Düzce'de Terör Operasyonlarında 8 Tutuklama

Düzce'de Terör Operasyonlarında 8 Tutuklama

Düzce’de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 3 kişi, terör örgütü PKK’nın propagandasını yapmaktan ise 5 üniversite öğrencisi tutuklandı.

Düzce'de Terör Operasyonlarında 8 Tutuklama

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 3 kişi, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan ise 5 üniversite öğrencisi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 polis ve 1 doktor, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Başsavcılığın terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalarında gözaltına alınan Düzce Üniversitesi öğrencisi 26 kişiden ise 10'u sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı. Cumhuriyet Savcılığında verdikleri ifadelerin ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından 5 öğrenci terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklanırken, 5 öğrenci ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DÜZCE

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