Düzce'de Terör Operasyonlarında 8 Tutuklama

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 3 kişi, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan ise 5 üniversite öğrencisi tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 polis ve 1 doktor, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.



Başsavcılığın terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalarında gözaltına alınan Düzce Üniversitesi öğrencisi 26 kişiden ise 10'u sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı. Cumhuriyet Savcılığında verdikleri ifadelerin ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından 5 öğrenci terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklanırken, 5 öğrenci ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DÜZCE