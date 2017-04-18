Düzce'de Tavuk Çiftliğinde Yangın

Düzce'de, tavuk çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 30 bin tavuk telef oldu.



Alınan bilgiye göre, Akyazı köyünde Vefa Kahveci'ye ait tavuk çiftliğindeki kümeste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangına, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.



Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangında, yaklaşık 30 bin tavuğun telef olduğu öğrenildi.