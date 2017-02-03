Düzce'de Tarım Faaliyetleri

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, kente 2016 yılı içerisinde yapılan faaliyetleri anlatı.



Kabaoğlu, yaptığı açıklamada, bitkisel faaliyetler konusunda çiftçilere 5 milyon 779 bin lira mazot, gübre ve toprak analizi desteği verildiğini bildirdi.



Fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında fındık üreticilerine 68 milyon 411 bin lira destek verildiğini belirten Kabaoğlu, şöyle konuştu:



"Meraların ıslahı, tahsisi ve kullanımı konusunda muhtarlar bilgilendirildi. Gölyaka İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda Gölyaka ilçesindeki muhtarlara meraların tahsisi, kullanımı ve ıslahı konularında bilgiler verildi. 4342 sayılı Mera Kanununun 12.maddesi gereğince Kemeryanı köyündeki 87 dekar mera alanı 127 çiftçi ailesine, Eskimengencik köyündeki 95 dekar mera alanı 84 çiftçi ailesine, Gölyaka ilçesi Sarıdere köyündeki 74 dekar mera alanı da 100 çiftçi ailesine tahsis edilmiştir. Mera Islah ve Amenajman Projesi çalışmaları devam eden 363 dekar mera alanına, 10 ton gübre atıldı. Mera Islah ve Amenajman Projesi tamamlanan İlimiz Gümüşova İlçesi Elmacık köyünde mera açılış töreni düzenlendi."



İki meranın ıslahının tamamlandığını vurgulayan Kabaoğlu, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:



"Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulamasına başlanılan Merkez İlçesi Kuşaçması ve Yenikaraköy köylerinde ihaleyi alan firma tarafından ağustos ayı başında başlatılan çalışmalar ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmıştır. Merkez İlçe Büyükaçma, Küçükahmetler, Hacıahmetler, Kuşaçması ve Yenikaraköy Köylerindeki mera alanlarında ihata, otlatma parseli ve diri örtü temizliği işleri yaptırılmıştır. Gübre, tohum, bitki koruma ürün bayileri ile zirai mücadele alet ve makine bayilerine yönelik toplantı yapıldı. İlimizde faaliyet gösteren Gübre, Tohum, Bitki Koruma Ürün Bayileri ile Zirai Mücadele Alet ve Makine Bayilerine yönelik eğitim toplantısı yapıldı."