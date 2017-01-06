Düzce'de Şüpheli Ölüm

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Seyfi Baş (70) Dadalı köyündeki evinden traktörüyle Çukuriçi mevkisindeki fındık bahçesine gitti. Uzun bir süre kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



Arama çalışmalarını sürüdüren yakınlarından torunu Seyfi Baş (18), dedesini fındık bahçesindeki traktörün yanında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.



Baş'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından önce Akçakoca Devlet Hastanesine, daha sonra da otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.