Düzce'de Sosyal Medyadan "Silahlı Fotoğraf" Paylaşımı İddiası

Düzce'de iki lise öğrencisinin sosyal medya hesabından silahlı fotoğraf paylaşarak, referandumda "Hayır" oyu kullanacaklara yönelik tehdit içeren ifadeler yazdıkları iddiasına yönelik, "Vatandaşlarımızı itidalli davranmaya ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz." dedi.



Tozan, yaptığı yazılı açıklamada, Anıtpark Meydanı'nda iki gencin ellerindeki silahlar ile tehditler savurmasının kabul edilebilir hiçbir tarafı olmadığını belirtti.



İki gencin eylemlerini tasvip etmedikleri gibi sosyal medyada gençlere yönelik küfür ve hakaretleri de tasvip etmediklerini vurgulayan Tozan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Vatandaşlarımızı itidalli davranmaya ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Siyasi söylem geliştiren siyasi partilerimizin insanlarımızı kamplaştırıp kutuplaştıracak söylemlerden uzak durmasının önemini hatırlatıyoruz. Olaya hızlı bir şekilde müdahale eden kolluk güçlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.