'Hayır' Diyecekleri Tehdit Eden Liseliler Adliyeye Sevk Edildi

Düzce'de sosyal medya hesabından silahlı fotoğraf paylaşarak, referandumda "Hayır" oyu kullanacaklara yönelik tehdit içeren ifadeler yazdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 lise öğrencisi adliyeye sevk edildi.

LİSELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince kimlikleri tespit edilen ve Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ş.S.A. ve G.E.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM SONRASI GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Şüpheli Ş.S.A'nın, sosyal medya hesabından "Başkanlık sistemine 'Hayır' diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız." notuyla yapılan paylaşımın ardından iki zanlı, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

FOTOĞRAFI MONTAJLAYIP YAYINLAMIŞLAR

Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise öğrencileri oldukları öğrenilen Ş.S.A. ve G.E.Ç'nin Melen Çayı kenarında çekilen fotoğrafları montajlanarak, kentin meydanı olan Anıtpark'ta çekilmiş gibi yansıtıldığını söylemişti.