Düzce'de Silahlı Kavga

Düzce'de alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.



İddiaya göre, Aydınpınar Caddesi'ndeki bir kıraathaneye gelen H.Ç. ve B.S.K, iş yeri sahibi Turgay Aygün'den alacağını istedi.



Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından H.Ç. ve B.S.K, tabancayla Aygün'e ateş açtı. Ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Aygün, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayın ardından kaçan 2 zanlı ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Sorgusu tamamlanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, hastanedeki tedavisi süren Aygün'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.