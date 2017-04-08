Düzce'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralındı. Olay, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Hacı Yusuflar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gençler arasında henüz belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.A. isimli şahıs belinden çıkardığı silahla E.Y. ve H.Y.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine mermiler isabet eden H.Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralı E.Y. ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında polis ekipleri H.A. gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Tuncay Türkgülü / İHA)