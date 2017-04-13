Düzce'de Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

DÜZCE'nin Gölyaka İlçesi'nde sahte içki üretimi yapılan iki depoya baskın düzenlendi, 3 kişi gözaltına alındı.



Jandarma ekipleri ilçede Fatih Mahallesi'nde oturan 61 yaşındaki H.U. ve Hacıyakup Köyü'nde oturan 57 yaşındaki Ş.S.'nin evlerine ihbar üzerine baskın düzenledi. Evlerin yanındaki depolarda sahte içki üretiminde kullanılan birer kazan, 31 kilogram anason bitkisi, 1130 kilogram kuru üzüm, 8 litre viski, 79 litre rakı ve boş plastik bidonlar ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca toplam 201 şişe kaçak içkiye el konuldu.



Şüpheliler H.U., Ş.S. ve C.H. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Zce