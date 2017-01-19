Düzce'de Polis Memuru İntihar Etti

DÜZCE'de, polis memuru 42 yaşındaki Mehmet Bütün, görev yaptığı İl Emniyet Müdürlüğü'nün terasında, tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, "Adli ve idari hiçbir soruşturması yoktu" dedi.



Düzce Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Mehmet Bütün, müdürlüğe ait ek hizmet binasının terasında beylik tabancasını başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyan mesai arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi yaralı polise ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Bütün, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bütün'ün mesai arkadaşları acil servis önünde büyük üzüntü yaşadı.



Hastane önünde açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, 22 yıllık polis Mehmet Bütün'ün 12 yıldır Düzce'de görev yaptığını söyleyerek, "Amirleri ve arkadaşları tarafından çok seviliyordu. Adli, idari hiçbir soruşturması yok. Görevini çok iyi yapan ve sevilen bir arkadaşımızdı. Maalesef böyle bir olay yaşadık. Bizde bilinen bir sebep yok" dedi.



Kırıkkale nüfusuna kayıtlı polis Mehmet Bütün'ün intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Zce