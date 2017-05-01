Düzce'de otoparkta silahlı kavga güvenlik kamerasında



DÜZCE'de kimliği belirsiz bir sürücü, fazla para istedikleri gerekçesiyle otopark işletmecileri 28 yaşındaki Selçuk Yılmaz ve 25 yaşındaki Göksu Özcan'ı tabanca ile ateş ederek yaraladı. Sürücünün, Göksu Özcan'ı kovalayıp silahla vurması güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, saat 14.30 sıralarında şehir merkezinde Zahid El Kevseri Sokak üzerindeki otoparkta meydana geldi. Aracını otoparka çeken kimliği belirsiz sürücü, iddiaya göre 5 lira park ücreti isteyen otoparkın işletmecileri Selçuk Yılmaz ve Göksu Özcan ile tartıştı. Tartışma sırasnıda sürücü yanındaki tabancayı çıkarıp Selçuk Yılmaz'ın sağ ayağına ateş etti. Arkadaşının vurulduğunu gören Göksu Özcan kaçtı. Peşinden giden sürücü, yaklaşık 200 metre ileride İl Müftülüğü binası önünde takılarak yere düşen Göksu Özcan'a da bir el ateş edip kaçtı. Özcan'ın vurulması sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı. Kalçasından yarlanana Özcan ve ayağından yaralanan Yılmaz, çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Göksu Özcan polise verdiği ilk ifadesinde, "Otopark ücreti 5 lira istedik. 'Her yerde 3 lira, siz kimsiniz de benden para istiyorsunuz.' diyerek silahı çekip vurdu" dedi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmayı sürdürüyor.