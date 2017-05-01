Düzce'de Otoparkta Silahlı Kavga: 2 Yaralı

DÜZCE'de kimliği belirsiz bir sürücü, fazla para istedikleri iddia edilen otopark işletmecileri 28 yaşındaki Selçuk Yılmaz ve 25 yaşındaki Göksu Özcan'ı tabancayla vurarak yaraladı. Olaydan sonra kaçan sürücünün, Özcan'ı kovalayıp vurması güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, saat 14.30 sıralarında şehir merkezinde Zahid El Kevseri Sokak üzerindeki otoparkta meydana geldi. Aracını otoparka çeken sürücü, iddiaya göre 5 lira park ücreti isteyen otoparkın işletmecileri Selçuk Yılmaz ve Göksu Özcan ile tartıştı. Tartışma sırasında sürücü yanındaki tabancayı çıkarıp Selçuk Yılmaz'ın sağ ayağına ateş etti. Arkadaşının vurulduğunu gören Göksu Özcan kaçtı. Peşinden giden sürücü, yaklaşık 200 metre ileride İl Müftülüğü binası önünde takılarak yere düşen Göksu Özcan'a da bir el ateş edip kaçtı. Özcan'ın vurulması sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı. Kalçasından yaralanan Özcan ve ayağından yaralanan Yılmaz, çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Göksu Özcan polise verdiği ilk ifadesinde, "Otopark ücreti 5 lira istedik. 'Her yerde 3 lira, siz kimsiniz de benden para istiyorsunuz' diyerek silahı çekip vurdu" dedi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmayı sürdürüyor. - Zce