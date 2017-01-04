DÜZCE'de oturan Hayri Yılmaz, bisikletiyle kavşakta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu üzerindeki Öztürkler Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta bisikletiyle yolun karşısına geçen Hayri Yılmaz'a, Ankara yönüne giden Cemalettin Perçin yönetimindeki 81 DN 908 plakalı otomobil çaptı. Kazada otomobilin ön camı kırılırken, bisikletiyle birlikte savrulup başını asfalta çarpan Hayri Yılmaz yaralandı. Yılmaz, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, soruşturma sürdürülüyor.
- Zce
Düzce'de Otomobilin Çarptığı Bisikletli Yaralandı
DÜZCE'de oturan Hayri Yılmaz, bisikletiyle kavşakta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
DÜZCE'de oturan Hayri Yılmaz, bisikletiyle kavşakta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
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