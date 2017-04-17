Düzce'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 4 Yaralı

Düzce'de, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Düzce'den Akçakoca istikametine seyreden Sağlık Güler idaresindeki 41 US 505 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden ve Akçakoca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bahçesine girmek üzere manevra yapan Recep Öztürk'ün kullandığı 81 KG 409 plakalı tırla çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Emrah, Sema ve Eren Güler yaralandı.



Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D-655 karayolu, araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.