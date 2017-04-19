Düzce'de Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Düzce'de, otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu İstanbul istikametine seyreden Aziz Alıcı idaresindeki 19 HC 872 plakalı otomobil, Yakabaşı köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan dere yatağına devrildi.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Emine, çocukları Sami Yusuf (7) ve Ebubekir Alıcı (4) yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.