Düzce'de Ölü Yunusların Karaya Vurması

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde 10 yunus balığının ölü olarak karaya vurmasına ilişkin yapılan incelemede silahla vurulma izine rastlanmadığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, karaya vuran ölü yunuslarla ilgili Akçakoca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığını ve balıkların bulunduğu Karaburun plajında ihbarı yapan vatandaşlardan bilgi aldığı kaydedildi.



Söz konusu yunuslar üzerinde inceleme yapıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Balıkların ölümlerinin, ilk gözlemlere göre denize atılan ağlar ve bu ağlara takılmaları sonucu olduğu tahmin edilmektedir. Akçakoca ilçesinde karaya vuran yunuslarda silahla vurma ibaresine rastlanmamıştır."



Açıklamada ayrıca, toplamda karaya vurmuş 10 balığın bulunduğu, bunlardan 7'sinin kuş ve çevrede bulunan hayvanlar tarafından parçalandığı, geriye kalan 3 yunusun ise numune olarak alındığı ve gerekli incelemelerin ardından İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderileceği belirtildi.