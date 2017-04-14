Düzce'de "Kusursuz Kafe"

Zihinsel engellilerin yaşama uyumunu kolaylaştırmak amacıyla Düzce'de hayata geçirilen "Kusursuz Kafe" projesi için eğitim toplantılarına başlandığı bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde dezavantajlı kişilerin pozitif istihdam ayrıcalığından yararlanması ve sosyal yaşama entegre olması amacıyla 45 hafif derecede zihinsel engelli öğrencinin eğitimine başlandığı kaydedilen açıklamada şunlara yer verildi:



"Hafif derecede zihinsel engelli gençlerin iş ahlakı ve sosyal yaşama uyumunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen eğitimler kapsamında ses ve konuşma terapisi, hijyen kuralları, iş sağlığı ve güvenliği dersleri ile başlayan eğitim süreci iş organizasyonu, besin grupları hazırlamak, bulaşık yıkama, kahvaltı servisi, klasik ve modern servis gibi birçok ders ile devam edecek."



Öte yandan belediyenin, AB Proje Ofisi'nin dezavantajlı bireylerin sosyal yaşama katılması amacıyla benzer projeler için çalışmalara devam ettiği de ifade edildi.