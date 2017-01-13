Düzce'de kurusıkıdan bozma tabanca üreten 6 kişiye gözaltı



DÜZCE'de, kurusıkı tabancaları bozup gerçek silaha dönüştürerek piyasaya sürdüğü ileri sürülen 6 kişi polis operasyonuyla yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı asayiş olaylarında kullanılan silahların kurusıkıdan bozma olduğunu belirleyince soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Azmimilli, Körpeşler, Kültür, Çay, Kiremitocağı ve Fatih Mahallelerinde 7 ev ve 1 atölyeye eş zamanlı baskın yapıldı. Atölyede yapılan aramada 3 adet 7.65 çapında tabanca, 6 adet kuruluma hazır tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda tabanca namlusu, şarjörü, 21 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, av tüfeği fişeği ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi. Atölyede kurusıkı tabancaları, namluyu tornoda genişletip ısıya dayanıklı hale getirerek gerçek silaha dönüştürdüğü ileri sürülen H.C.J., C.B, A.E., S.Ş., B.Ö. ve F.Ö gözaltına alındı. 6 kişi, Emniyetteki işlemleri ardından, '6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.