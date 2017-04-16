Düzce'de Kayıp Gencin Cesedi Bulundu

Düzce'de, bir hafta önce kayıp başvurusu yapılan gencin cesedi, Melen Çayı'nda bulundu.



Alınan bilgiye göre, balık tutmak için Melen Çayı'na giden İskender Yaman, suda erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu emniyete bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, cesede ulaşamayınca Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.



İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu sudan çıkarılan cesedin, 9 Nisan'da emniyete kayıp başvurusu yapılan İsmail Kurt'a (26) ait olduğu belirlendi.



Gencin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.