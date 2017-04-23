Düzce'de kar yağışı, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiliyor.



Kentte gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle sürücüler TEM otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinin Düzce kesiminde ilerlemekte güçlük yaşıyor.



Kentin yüksek mevkilerinde de etkili olan kar sonrasında Güzeldere, Topuk Yaylası, Samandere ve Kardüz yaylalarında kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.



Ekipler, sürücülerden aşırı hız ve yakın takip yapmamalarını, sis ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını istiyor.