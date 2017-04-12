Düzce'de Kamyonetin Çarptığı Bisikletli Öldü

Düzce'de kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Eyüp Kurt idaresindeki 81 FJ 312 plakalı kamyonet, Mergiç Mahallesi Yeni Taşköprü köyü mevkisinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Havan'a (80) çarptı.



Yaşlı adam, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Havan'ın cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



Sürücü Kurt ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.