Düzce'de Kaçak İçki Operasyonu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 400 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Kaynaşlı'da bir iş yerine ve ikamete operasyon düzenlendi.



R.A'ya ait evde, tekel bayisinde ve depoda yapılan aramalarda, 400 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki bulundu.



Gözaltına alınan iş yeri sahibi R.A'nın, emniyetteki işlemleri sürüyor.