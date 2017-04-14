Düzce'de Kaçak İçki Operasyonu

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.



Alınan bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Gölyaka Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gölyaka'da kaçak içki imalatı yapıldığı belirlenen 2 ayrı ev ile bir depoya eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Evler ve depoda yapılan aramalarda, 2 üretim kazanı, 31 kilogram anason bitkisi, bin 130 kilogram kuru üzüm, 8 litre viski, 79 litre rakı ve boş plastik bidonlar ile 2 ruhsatsız av tüfeği, 201 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüpheliler 376 bin 46 lira idari para cezasına çarptırıldı.