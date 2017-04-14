Düzce'de İçme Suyu Hattında Bakım Çalışmaları

Düzce Belediyesinin şehir içme suyu ana şebekesinde bakım onarım çalışması yaptığı bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mahallelerde yaşanan su sıkıntısının şehir içme suyu ana şebekesine bağlı vanalardan kaynaklandığı belirtildi.



Bakım onarım çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Şehir içme suyu şebekesinde vanaların bakım ve yenileme programına göre çalışmalar devam ediyor. Vana değişimi çalışmalarında bazı aksaklıklara da Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Çalışmalar sonucunda su kesintisi yapılan birçok mahalleye su verildi. Su kesintisi yaşanmaması için de gerekli tedbirler alındı." denildi.