Düzce'de Güneş Enerjili Aydınlatma Sistemleri Çalışması

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, kent merkezinde güneş enerjili aydınlatma sistemleri için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.



Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, şehir merkezinde uygulanacak yeni sistem sayesinde karanlık sokak kalmayacağını belirtti.



Ramazan ayına kadar montajı tamamlanacak güneş enerjili aydınlatma sistemleri hakkında bilgi veren Keleş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Ana caddeler üzerinde ciddi bir ışıklandırma çalışması yapıyoruz. Bunlar daha çok dekoratif aydınlatma aracı olacak. Yeni bir sisteme geçiyoruz ayrıca o da güneş enerjili yani dışarıdan enerji gereksinimi olmayan güneş enerjili aydınlatma sistemleridir. Bununla ilgili ilk uygulamamızı Asar Deresi kenarında başlatıyoruz."