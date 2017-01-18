Düzce'de Fetö Soruşturmasında 5 Tutuklama

DÜZCE'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 5 iş adamı, geçen 10 Ocak'ta gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan iş adamları, 1 hafta sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen komiser yardımcısı ile üniversite öğrencisi de nöbetçi mahkemece tutuklandı. - Zce