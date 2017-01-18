Düzce'de Fetö Soruşturması Sürüyor

Düzce'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasına yönelik gözaltı ve tutuklamalar sürüyor. Adliyeye sevk edilen toplam 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Düzce polisi tarafından 10 Ocak'ta gözaltına 5 işadamının emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 5 işadamından 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde FETÖ Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 2'si için de karar verildi. Biri komiser yardımcısı ile diğeri üniversite öğrencisi olan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Çilimli Cezaevi'ne gönderildi. - DÜZCE