Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, daha önce görevden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan 4 polis memurundan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan 8 polis memurundan 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltına alınan 4 polis memurunun ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Bugün örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan 8 polis memurunun ikametgahlarına operasyon düzenlenmiş, evlerde yapılan aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konulmuştu.