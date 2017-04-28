Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan 8 polis memuru gözaltına alındı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan 8 polis memurunun ikametgahlarına operasyon düzenlendi.



Evlerde yapılan aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konuldu.



Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 8 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.