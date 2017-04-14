Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında muvazzaf bir asker ile görevinden uzaklaştırılan bir doktor gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen İl Jandarma Komutanlığında görevli bir astsubayın evine operasyon düzenlendi.



Bazı belge ve dokümanlara el konulan arama sonrasında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Yine soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen ve daha önce görevinden uzaklaştırılan bir doktorun da gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.