Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, nöbetçi hakimliğin kararına itiraz etti.

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