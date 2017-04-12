Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "örgütle bağlantılı olduğu" iddiasıyla gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen ile ev hanımının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.