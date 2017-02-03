Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce görevinden uzaklaştırılan bir öğretmen ve 3 kişinin adresine operasyon düzenlendi.

Aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konuldu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanarak sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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