Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan 2 öğretmen ile 1 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü çalışanının adreslerine operasyon düzenlendi.



Aramada bazı belge ve dokümanlara el konuldu, şüpheliler gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.