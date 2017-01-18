Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski komiser yardımcısı ve bir üniversite öğrencisi tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan eski komiser yardımcısı ile Düzce Üniversitesinde öğrenim gören bir öğrencinin adreslerine operasyon düzenlendi.



Bazı belge ve dokümanlara el konulan aramalar sonrası zanlılar gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.