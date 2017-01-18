Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 iş adamından 3'ü tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 5 iş adamının ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.



Bazı belge ve dokümanlara el konulan aramalar sonrası zanlılar gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iş adamlarından 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.