Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında bir öğretmen tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, daha önce örgütün Düzce'deki eğitim kurumlarında görev yapan ve lisansı iptal edilen bir öğretmenin Erzurum'un Oltu ilçesindeki adresine operasyon düzenlendi.



Adreste yapılan aramanın ardından gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sorgusu tamamlanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının, örgütün şifreli mesajlaşma sistemi "ByLock"u kullandığının tespit edildiği öğrenildi.