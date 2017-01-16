Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 2 polis memuru ve 1 doktor tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 2 polis memuru ile 1 doktorun adreslerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramaların ardından, şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Düzce'de Fetö/pdy Soruşturması
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 2 polis memuru ve 1 doktor tutuklandı.
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 2 polis memuru ve 1 doktor tutuklandı.
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